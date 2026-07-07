ترامب يصل إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة الناتو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة الناتو المقرر عقدها اليوم.

وتنطلق اليوم فعاليات قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما سيناقش رفع سقف الإنفاق الدفاعي وتعزيز الجناح الشرقي للحلف، حماية البنية التحتية، وتنسيق المواقف الأوروبية وسط ضغوط من الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب.

