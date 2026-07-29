مفاجأة جديدة بشأن الخبز من أول أغسطس.. شعبة المخابز توضح

في خطوة تستهدف إعادة صياغة منظومة الدعم بما يحقق عدالة أكبر وكفاءة أعلى في وصول الدعم إلى مستحقيه، يتواصل الجدل حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، باعتباره أحد أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وبين مؤيد يرى أنه يمنح المواطن حرية الاختيار ويحد من إهدار الموارد، ومعارض يخشى من تأثيره على القدرة الشرائية في ظل تقلبات الأسعار، تظل الضمانات وآليات التنفيذ هي الفيصل في نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، بما يحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية ويعزز شبكات الحماية الاجتماعية.

الخبز

كما أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية إن المواطن لن يتأثر بتطبيق منظومة الدعم الجديدة، " الخصم المباشر مؤكدا أن الكمية المحددة لكل مواطن ستظل خمسة أرغفة يوميا لكل فرد على بطاقة التموين.

الخبز

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة "النهار": "منظومة الخبز المدعم لن تشهد أي تغيير، ولن يتضرر المواطن من تطبيق النظام الجديد، قائلًا: "موجودة زي ما هي، خمسة أرغفة للمواطن على بطاقة التموين، وبسعر 20 قرشًا، ولن يتأثر أو يتغير وزن الرغيف البالغ 90 جرامًا."

الخبز



وأكد غراب أن تطبيق منظومة «الخصم المباشر» لا يحقق فائدة مباشرة للمخابز، موضحًا: " هو بيعدل النظام." مشددا أن منظومة الخبز الجديدة لا تتضمن أي تغيير في قيمة الدعم أو عدد الأرغفة المخصصة للمواطنين، وإنما تستهدف فقط تطوير آليات إدارة المنظومة وتحسين كفاءة التشغيل.

الخبز



وأشار إلى أن التغيير في النظام الجديد يخص آلية التعامل مع المطاحن، موضحًا أن صاحب المطحن سيتسلم القمح من الوزارة بعد سداد قيمته مقدمًا، بدلًا من النظام المعمول به حاليًا.

الخبز

وقال أيضًا رئيس الشعبة العامة للمخابز إن تطبيق منظومة الدعم النقدي على الخبز تم تأجيله مؤكدًا أن ما سيتم تطبيقه بداية من أول أغسطس هو منظومة الخصم المباشر الخاصة بتنظيم التعاملات المالية بين المطاحن والمخابز وليس تحويل دعم المواطنين إلى أموال نقدية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن منظومة الخصم المباشر تعني حصول المطاحن على قيمة القمح وشراء المخابز للدقيق بصورة مباشرة بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على التسويات والتعويضات بين أطراف المنظومة

وأوضح غراب أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤثر على المواطن وأن حصة الخبز ستظل كما هي بواقع خمسة أرغفة يوميًا لكل فرد مسجل على بطاقة التموين بسعر عشرين قرشًا للرغيف ووزن تسعين جرامًا.



وأشار إلى أن الاجتماع مع وزير التموين تناول تكاليف إنتاج الخبز واستعداد المخابز لتطبيق منظومة الخصم المباشر موضحًا أنه تمت زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق من 503 جنيهات إلى 553 جنيهًا بزيادة قدرها 50 جنيهًا لدعم أصحاب المخابز ومساعدتهم على مواصلة العمل.



وأكد رئيس شعبة المخابز أنه طالب بزيادة تكلفة الإنتاج بنسبة 40 في المئة إلا أن الوزارة وافقت حاليًا على زيادة بنحو 10 في المئة لحين إعادة مراجعة التكلفة كاملة لافتًا إلى أن المخابز أصبحت مستعدة لتطبيق منظومة الخصم المباشر بداية من أول أغسطس بعد تأجيلها من أول يوليو.



وفي نفس السياق قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب إن ملف الدعم يشهد حالة من الارتباك والتناقض في التصريحات الحكومية مطالبًا الحكومة بتوضيح حقيقة موعد تطبيق الدعم النقدي ومصير المواطنين الذين تم حذف بطاقاتهم التموينية.



وأضاف أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس مجرد قرار إداري لكنه سياسة تحتاج إلى دراسة شاملة وبيانات دقيقة ونظام رقابي قوي يضمن حماية المواطنين ومنع ارتفاع الأسعار في الأسواق.



وطالب المغاوري الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوات جديدة قبل التأكد من جاهزية قواعد البيانات والمنظومة الإلكترونية وآليات الرقابة مشددًا على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.