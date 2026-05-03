الشوق جايبه .. فرج عامر يعلق على احتفال وسام أبو علي بفوز الأهلي

علق فرج عامر على احتفال وسام أبو علي بفوز نادي الاهلي علي الزمالك في بطولة الدورى الممتاز .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " وسام أبو علي الشوق جايبه إنه يرجع للأهلي ونشر ستوري على حسابه بانستجرام احتفالا بفوز الاهلي على الزمالك. ومازال محتفظ بسجل أهدافه مع الأهلي بصفحته.

ويستعد الفريق الأحمر لخوض مواجهة جديدة أمام إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات المسابقة، على أن يتم تحديد موعد انطلاق اللقاء خلال الساعات المقبلة.

القنوات الناقلة للمواجهة

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.







