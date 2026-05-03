ترامب يبعث رسالة جديدة لإيران.. والتوتر يقترب من نقطة الانفجار

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصعيد لهجته تجاه إيران، بعدما وجه رسالة جديدة حملت تحذيرات قوية بشأن استمرار التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة “لن تسمح بتهديد مصالحها أو مصالح حلفائها”.





وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية والتصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة المواجهة خلال الأيام المقبلة.





وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات “لحظة بلحظة”، مؤكداً أن أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية أو القواعد التابعة لواشنطن في الشرق الأوسط سيقابل برد قوي وحاسم.





في المقابل، تواصل إيران إرسال رسائل تحدٍ، وسط تقارير عن استعدادات عسكرية وتحركات بحرية أثارت حالة من القلق في الأسواق العالمية، خصوصاً مع المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط وحركة الملاحة الدولية.





ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة تعكس وصول الأزمة إلى مرحلة شديدة الحساسية، في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية على التهدئة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.



