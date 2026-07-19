كوندي يعلق على شائعات رحيله عن برشلونة ويتحدث عن توقعاته لنهائي المونديال

شارك الفرنسي جول كوندي (27 عاما) لفترة وجيزة في مباراة تحديد المركز الثالث المثيرة في كأس العالم ضد إنجلترا وغادر البطولة بخيبة أمل بعد هزيمة أخرى مع منتخب بلاده.

وانتهت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع المثيرة بين إنجلترا وفرنسا بفوز لمنتخب الأسود الثلاث على الديوك بنتيجة 6-4.

وعقب انتهاء المباراة ومشاركته في كأس العالم، تحدث مدافع برشلونة إلى الصحفيين في المنطقة المختلطة، حول خططه المستقبلية، بعد شائعات ربطته باحتمالية رحيله عن برشلونة.

وقال كوندي لشبكة (دازن): "أتمنى أن أحظى بموسم رائع، وأن أحصل على قسط كاف من الراحة أولا لأعود أقوى.. أريد أن أقدم موسما أفضل وأساعد برشلونة قدر الإمكان".. مؤكدا أنه لا يفكر إلا في برشلونة.

وارتبط اسم كوندي مؤخرا بالانتقال إلى نادي بايرن ميونخ، إذ يضعه النادي الألماني على رأس قائمة اهتماماته، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.

وفي برشلونة، يعتبر كوندي لاعبا مهما ولن يسمح له بالرحيل إلا في حال وصول عرض مغر، وهو ما لم يتحقق بعد.

وعن توقعاته للمباراة النهائية في كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا، علق قائلا: "لن أخاطر بالتنبؤ.. أعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة للغاية.. لكل فريق نقاط قوته وضعفه.. سنرى كيف ستسير الأمور، سأتابع المباراة".

وكشف كوندي أيضا أنه لم يتحدث مع زملائه في برشلونة لأنه "لا يريد إزعاجهم"، متمنيا لهم التوفيق في المباراة النهائية.

وينتهي عقد كوندي مع برشلونة عام 2030، وبانتهاء منافسات كأس العالم، سيحصل اللاعب على إجازة لبضعة أيام قبل الانضمام إلى معسكر برشلونة التحضيري استعدادا للموسم الجديد.