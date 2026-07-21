مواصلة أعمال صيانة الإنارة العامة ورفع كفاءة النظافة بقرى نصر النوبة بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذ أعمالها اليومية لتطوير مستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتحسين مستوى النظافة بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تكليفات مباشرة للإرتقاء بالخدمات اليومية

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة ، وتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات بمختلف القرى ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين ، وتحقيق أعلى معدلات الأداء فى القطاعات الخدمية ، فى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى وتحقيق التنمية المستدامة .

صيانة شاملة لمنظومة الإنارة بقرية قورتة

وفى هذا الإطار، وبمتابعة من محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، قامت الوحدة المحلية لقرية قورتة برئاسة عمرو عقل بالبدء فى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالشارع العمومى على طريق كلابشة / نصر النوبة ، وذلك لتحسين مستوى الإضاءة ، ورفع عوامل السلامة والأمان للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية خلال الفترات المسائية .

رفع كفاءة الإنارة وتحسين النظافة بقرية المالكى

فى السياق ذاته ، نفذت الوحدة المحلية لقرية المالكى برئاسة أحمد إبراهيم أعمال إصلاح وصيانة كشافات ولمبات الإنارة العامة بمختلف شوارع القرية بما يضمن إستمرارية كفاءة منظومة الإنارة.

كما واصلت جهودها فى تنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع المخلفات والتراكمات بمحيط الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر الحضارى والبيئة النظيفة .

وتؤكد هذه الجهود استمرار محافظة أسوان فى تنفيذ خططها لتحسين مستوى الخدمات اليومية داخل القرى، من خلال رفع كفاءة الإنارة العامة ، وتكثيف أعمال النظافة بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين، ويعكس حرص المحافظة على تحقيق جودة الحياة، ومواكبة مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية أسوان 2040.