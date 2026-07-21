قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن عبد الغني: الأزهر سيظل بقيادة الإمام الطيب حارسا أمينا للعربية ومدافعا عنها
طلاب حاسبات ومعلومات الزقازيق يبتكرون منصتي لدعم تشخيص الأورام السرطانية وتقديم الخدمات الجامعية
تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومي فؤاد
جيش الاحتلال ينسحب من زوطر الغربية بالنبطية.. والجيش اللبناني يبدأ الانتشار
الخميس الحاسم في الجبلاية.. 4 قرارات مصيرية على طاولة اتحاد الكرة
موقف القطاع الخاص من إجازة ثورة 23 يوليو
مصدر عسكري إيراني: قواتنا تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
عمولة وكيل محمد صلاح تعطل مفاوضات انتقال الفرعون إلى بشكتاش.. عايز كام؟
حسابات استراتيجية خاطئة.. هشام البقلي: استهداف دول الخليج ينذر بتوسيع الصراع الإقليمي
من المجد إلى العاصفة.. شجار نهائي كأس العالم يهدد الأرجنتين بعقوبات قاسية
عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر
فينيسيوس جونيور يفاجئ الجماهر.. تقارير تكشف خضوعه لعملية تجميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ماذا تقدم موازنة 2026/2027 للإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل؟

مشروعات الاسكان الاجتماعي
مشروعات الاسكان الاجتماعي
أميرة خلف

تواصل الدولة تعزيز جهودها في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، حيث تستهدف موازنة العام المالي 2026/2027 والتي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي ، توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجهها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت الموازنة أن الدولة تتحمل فروق أسعار الفائدة على القروض الميسرة المخصصة للإسكان الشعبي، إلى جانب القروض الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، فضلاً عن فروق أسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لهذه القروض، بإجمالي اعتمادات تُقدر بنحو 170 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.

دعم برامج الإسكان الاجتماعي

 

كما خصصت الموازنة نحو 12.95 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي، بما يعكس استمرار التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، من خلال أسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، بما يسهم في دفع خطط التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تجدر الاشارة إلى أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (78) لسنة 2026 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، متضمنًا مستهدفات طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الفتاح السيسي القروض الميسرة مشروعات الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

فوك رازوفيتش

بعد توليه قيادة الزمالك.. ماذا قدم فوك رازوفيتش في آخر محطاته التدريبية؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

بالصور

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد