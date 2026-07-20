محافظ جنوب سيناء يستعرض خطة التنمية الجديدة مع رئيس جهاز تعمير سيناء.. مشروعات طرق وإسكان وخدمات و«التجلي الأعظم» يقترب من الاكتمال

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اللواء المهندس وائل مصطفى حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجهاز، واستعراض مشروعات الخطة

للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف مدن المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية، مؤكدًا أنه يُعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، من خلال ما ينفذه من مشروعات تسهم في تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويحقق أقصى استفادة للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والتي تضمنت تنفيذ حزمة من مشروعات الطرق، تشمل إنشاء ورصف وإنارة طريق ربط تجمع السحيمي بطريق النفق - طابا بطول نحو 17 كيلومترًا، وإنشاء وإنارة طريق يربط تجمعي إسلا وعريق بمدينة طور سيناء بطول 10 كيلومترات، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق النهايات من طريق النفق - طابا حتى تجمع النهايات بطول 26 كيلومترًا، إلى جانب إنشاء ورصف وإنارة ورفع كفاءة مدخل مدينة دهب بطول 6 كيلومترات، وإحلال وتجديد وتوسعة طريق «البلوهول» بمدينة دهب بطول 7 كيلومترات، وإنشاء طريق يربط طريق الكورنيش بتجمع الشيخ موسى عبر طريق ميعر بمدينة طور سيناء، فضلًا عن رصف طريق الباغة بمدينة رأس سدر بطول 20 كيلومترًا.

كما استعرض اللقاء مشروعات الإسكان البدوي، التي تتضمن إنشاء 47 بيتًا بدويًا بمنطقة طوبيا بمدينة طابا، و80 منزلًا بدويًا بقرية الوادي ووادي أبو حجاب بمدينة طور سيناء، و150 منزلًا بدويًا بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ.

وشملت مشروعات المرافق والخدمات إمداد قرية النقب بمحطة لتحلية الآبار وخط مياه، إلى جانب إنشاء دار مناسبات بوادي أبو حجاب بمدينة طور سيناء.

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن الانتهاء من جميع المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة المواطنين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، تابع المحافظ مع رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة الموقف التنفيذي لمشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل بنهاية سبتمبر 2026.

وأشاد المحافظ بما حققه الجهاز من معدلات تنفيذ متميزة في المشروع، مؤكدًا أن مشروع «التجلي الأعظم» يُعد أحد أبرز المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لما يمثله من نقلة حضارية وتنموية تعزز مكانة مدينة سانت كاترين كوجهة عالمية للسياحة الروحية والبيئية والثقافية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.