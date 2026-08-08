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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيران تلتهم حوش مواشي بإحدى قري سوهاج.. نفوق أغنام وعدد من الطيور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية نجوع بني واصل التابعة لقرية سفلاق بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل حوش مخصص لتربية المواشي، ملك المواطن محمود ق. ع، وآخرين.

وأسفر الحادث عن خسائر مادية ونفوق عدد من الحيوانات والطيور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل حوش للمواشي بقرية نجوع بني واصل، وعلى الفور تم الدفع بالقوات والمعدات اللازمة إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدة المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على النيران.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق اندلع داخل حوش مخصص لتربية المواشي، وامتدت ألسنة اللهب إلى عدد من محتوياته، من بينها كميات من الغلال والتبن.

ما أدى إلى احتراق جزء منها، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن والمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 3 رؤوس من الأغنام وعجل، إلى جانب عدد من الطيور، فضلًا عن احتراق كميات من الغلال والتبن وبعض محتويات الحوش، بينما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.

وعقب السيطرة على الحريق، تم إجراء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، كما تم حصر التلفيات والخسائر المادية الناتجة عن الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، فيما تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

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