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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيتشاريتو يكشف كواليس شخصية كريستيانو رونالدو : يسير ضد التيار

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
سارة عبد الله

تحدث المكسيكي خافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز، مهاجم ريال مدريد السابق، عن علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاشفًا عن جوانب من شخصية أسطورة كرة القدم العالمية داخل وخارج الملعب.

وأشاد تشيتشاريتو بعقلية رونالدو الاحترافية وطريقة تعامله مع زملائه، مؤكدًا أنه لم يرَ اللاعب البرتغالي متكبرًا خلال الفترة التي جمعتهما في ريال مدريد.

وقال تشيتشاريتو عن رونالدو: «لم أرَ كريستيانو متكبرًا قط، لأنني أظن أن هذا ما لا يدركه الناس».

وأضاف المهاجم المكسيكي: «كان كريستيانو دائمًا يسير ضد التيار، هكذا يُسمى، ضد كل شيء».

تشيتشاريتو: رونالدو يعمل طوال الوقت

وتطرق تشيتشاريتو إلى العقلية التي يتمتع بها رونالدو، موضحًا أن النجم البرتغالي يمتلك قدرة استثنائية على الاستمرار في العمل والتطور، ولا يتعامل مع النجاح باعتباره سببًا للتوقف عن بذل المزيد من الجهد.

وقال: «يوجد لديه مفتاح تشغيل وإيقاف، إنه يعمل طوال الوقت».

وأشار تشيتشاريتو إلى أن ما يميز رونالدو ليس فقط موهبته الكبيرة، وإنما أيضًا إصراره المستمر على العمل والتدريب والسعي للوصول إلى أعلى مستوى ممكن، وهي العقلية التي ساعدته على الحفاظ على مكانته بين كبار نجوم كرة القدم لسنوات طويلة.

وكان تشيتشاريتو قد لعب إلى جوار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد خلال موسم 2014-2015، بعدما انضم إلى النادي الملكي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وشارك خلال تلك الفترة في عدد من المباريات إلى جانب النجم البرتغالي.

وتظل شخصية رونالدو الاحترافية وعقليته التنافسية من أكثر الجوانب التي تحظى بإشادة زملائه السابقين، خاصة من اللاعبين الذين عايشوا تفاصيل العمل معه داخل غرف الملابس والتدريبات.

كريستيانو رونالدو خافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز ريال مدريد

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