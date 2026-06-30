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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف بدأ مرسي عام حكمه الأسود بمخالفة الدستور؟ التحرير عزبة الإخوان

أحمد حمدي
أحمد حمدي
البهى عمرو

كشف الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بداية من يونيو 2012 حتى يونيو 2013 يعد هو العام الأسود لحكم الجماعة الإرهابية لمصر.


وقال الكاتب الصحفي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، إنه يجب أن يكون هناك توعية للشباب وتعريفهم بما حدث في هذه الفترة من تاريخ مصر.

وأوضح أن هذه الفترة لا بد أن تكون مجال رصد وبحث لمعرفة كيف استطاعت هذه الجماعة أن تقود مصر في عام واحد إلى مصير مشابه لدول كثيرة حولها.

وأكد أن الأزمة بدأت قبل إعلان محمد مرسي رئيسا، حيث تم حل مجلس الشعب وذهب مرسي لميدان التحرير ليدلي القسم أمام أنصاره، وهذه الرسالة منه ليشكر عشيرته وأهله ولم يشكر أحد سواهم.

وأضاف أن ميدان التحرير تحول لعزبة للإخوان المسلمين وتحولوا فيما بعد إلى إرهابيين ومؤسسي بؤر إجرامية وأدلى مرسي أمام جحافل الجماعة اليمين الدستورية وهذا ليس المكان المخصص للقسم.
 

الرئيس اللبناني الجماعة الإرهابية صدى البلد

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