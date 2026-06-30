أحمد حمدي: عام حكم الإخوان كان العام الأسود.. والشباب بحاجة لمعرفة ما جرى

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي أن الفترة من يونيو 2012 حتى يونيو 2013 تعد العام الأسود، موضحًا أنها شهدت وجود جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب لم تكن موجودة خلال تلك الفترة، ولذلك يجب توعيتهم بما كان يحدث آنذاك.

ولفت إلى أن الجماعة، خلال عام واحد، حولت مصر إلى مكان مختلف، وكنا مقبلين على أزمات كبيرة، وكان من الممكن أن يصبح مصيرها مثل باقي الدول التي لا تزال تعاني حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أنه من الأمور التي يجب أن يتذكرها الجميع أن الراحل محمد مرسي، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، اتجه إلى ميدان التحرير وأدى اليمين أمام أنصاره.

وأوضح أن هذه الرسالة، بحسب رأيه، كانت تعكس أن ولاء مرسي سيكون للجماعة وأنصاره وليس لمصر، مشيرًا إلى أنه وجه الشكر إلى عشيرته وأهله.