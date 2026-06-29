يوسف الحسيني: ثورة 30 يونيو أهم حراك ثوري في العالم وقضينا على الإخوان

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على ذكرة ثورة 30 يونيو، قائلأ:" ثورة 30 يونيو أهم حراك ثوري في المنطقة والعالم ".



وقال يوسف الحسيني في برنامجه “ مساء جديد ” المذاع على قناة “ المحور، :” الشعب خرج بقوام 30 مليون إنسان كي يثوروا على نظام حكم ظالم وحركة تعتبر وحادة من اخطر الحركات المتطرفة في العصر الحديث ".

وتابع يوسف الحسيني :" جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر اكبر تنظيم متطرف مسلح خارج نطاق الدولة منذ بداية معرفتنا بمفهوم المجتمعات البشرية ".

ولفت يوسف الحسيني :" مصر دولة عظيمة انتصرت على تنظيم الغخوان وقضت عليه ".

