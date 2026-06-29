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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شكاوى ومخالفات ومفيش نتيجة .. استغاثة عاجلة من الأهالي بشأن عقار مخالف في المنصورة

رغم الشكاوى والمخالفات المثبتة.. مطالب بسرعة إزالة عقار مخالف في المنصورة
رغم الشكاوى والمخالفات المثبتة.. مطالب بسرعة إزالة عقار مخالف في المنصورة
إسراء عبدالمطلب

تتواصل شكاوى عدد من المواطنين بشأن عقار يقع في 14 شارع بسيم بجوار مدرسة ابن لقمان الإعدادية بحي غرب المنصورة، مؤكدين أن العقار يشهد مخالفات بناء، رغم وجود شكاوى رسمية وتقارير وجهات تحقيق تناولت الواقعة، مطالبين بسرعة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

مخالفات وشكاوى من المواطنين

بحسب ما ورد في الشكاوى، فإن المخالفات بدأت منذ سبتمبر 2025، وتضمنت إنشاء بروز بالدور الأول بالمخالفة، وعدم تمهيد البدروم لاستخدامه كجراج وفق الاشتراطات، إلى جانب ما وصفه مقدمو الشكاوى بحجب الضوء والرؤية عن العقارات المجاورة، والتعدي على حقوق الارتفاق، رغم أن العقار صادر له ترخيص بناء عام 2020.

وأشار مقدمو الشكاوى إلى أن العقار سبق أن أزيلت أجزاء مخالفة منه بواسطة الجهات المختصة خلال عام 2022، إلا أن المالك - بحسب الشكاوى - أعاد تنفيذ الأعمال المخالفة مرة أخرى، كما تقدم بطلب للتصالح في عام 2025، وحصل على محضر مطابقة، قبل أن يعيد تنفيذ أعمال إنشائية جديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، قالوا إنها أكثر مخالفة من السابق.

وأوضح أصحاب الشكاوى أنهم تقدموا بعدد كبير من البلاغات إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بداية من 30 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى شكاوى عبر المراكز التكنولوجية بمحافظة الدقهلية وحي غرب المنصورة، من بينها الشكوى رقم 445 بتاريخ 23 نوفمبر 2025، والشكوى رقم 1241 لسنة 2025 بحي غرب المنصورة، فضلًا عن الشكوى رقم 1324 بتاريخ 15 يونيو 2026 الموجهة مباشرة إلى محافظ الدقهلية.

وأكد مقدمو الشكاوى أن المخالفات - بحسب ما ورد في بلاغاتهم - لا تزال قائمة حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على تقديمها، مطالبين بسرعة إصدار قرار إزالة فوري للمخالفات، وتنفيذه على أرض الواقع، حفاظًا على سيادة القانون، وضمان الالتزام باشتراطات البناء وحماية حقوق الجيران.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الجهات التنفيذية المختصة يوضح أسباب عدم إصدار أو تنفيذ قرار إزالة بشأن العقار محل الشكاوى، كما لم يتسن الحصول على تعليق من مالك العقار على ما ورد في هذه الاتهامات، التي تظل في إطار ما أورده مقدمو الشكاوى لحين صدور موقف رسمي أو أحكام قضائية بشأنها.

المنصورة غرب المنصورة مدرسة ابن لقمان الإعدادية شارع بسيم عقار مخالف

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