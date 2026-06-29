رئيس مدينة القصير يوجه بفحص تراخيص البناء واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

أجرى اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، جولة ميدانية موسعة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على سير العمل ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الجولات الميدانية والتصدي الفوري لمخالفات البناء والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وشملت الجولة تفقد منطقة عمارات توشكى، حيث رصد رئيس المدينة وجود أعمال بناء وتشوينات لمواد البناء، كما امتدت الجولة إلى المنطقة الصناعية، التي تبين بها أيضًا وجود عدد من أعمال البناء والتشوينات.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد حسن صقر الإدارة الهندسية بسرعة مراجعة وفحص ملفات وتراخيص جميع المواقع التي تشهد أعمالًا إنشائية، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء.

كما كلف إدارة الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات بناء، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري لمدينة القصير.

وفي جانب آخر من الجولة، تابع رئيس المدينة أعمال تمهيد وتسوية الطرق بمنطقة الجرف، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

ووجه رئيس المدينة كلًا من إدارة البيئة وإدارة المتابعة الميدانية بسرعة استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة، مع المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة.

وأكد اللواء أحمد حسن صقر أن الجولات الميدانية ستتواصل بمختلف أنحاء المدينة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، لمتابعة المشروعات والخدمات، ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يعزز الانضباط ويرتقي بمستوى الخدمات ويحافظ على الوجه الحضاري لمدينة القصير.