حسن بديع: تدفق المعلومات سلاح ذو حدين.. وقد يتحول إلى أداة لنشر التضليل

أكد المحلل السياسي حسن بديع أن تدفق المعلومات يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الشفافية ودعم الوصول إلى الحقيقة، لكنه قد يتحول في الوقت نفسه إلى أداة خطيرة إذا لم يخضع لمعايير الدقة والتحقق، خاصة في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

طريقة تداول الأخبار

وأوضح بديع، خلال حواره في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت تغييرًا كبيرًا في طريقة تداول الأخبار، حيث أصبحت المنافسة على جذب الانتباه وتحقيق الانتشار عاملاً مؤثرًا في سرعة نشر المحتوى، أحيانًا قبل التأكد من صحته.

تداول معلومات غير مكتملة

وأشار إلى أن السعي وراء تحقيق "التريند" أو الانفراد الصحفي قد يدفع البعض إلى تداول معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة، وهو ما يجعل المستخدمين أمام تحدٍ كبير في التمييز بين الأخبار الصحيحة والمحتوى المضلل.

ظاهرة انتشار المعلومات

وأضاف الكاتب الصحفي أن ظاهرة انتشار المعلومات غير الموثوقة لا ترتبط بدولة بعينها، بل أصبحت تحديًا عالميًا تواجهه مختلف المجتمعات في ظل التطور التكنولوجي وسهولة النشر والوصول إلى الجمهور.

نشر ثقافة التحقق

وشدد بديع على أهمية نشر ثقافة التحقق من المعلومات، ورفع مستوى الوعي لدى المتلقين، مؤكدًا أن التعامل المسؤول مع المحتوى المتداول يضمن أن تظل المعلومات وسيلة لبناء المعرفة وتعزيز الوعي، بدلًا من أن تتحول إلى مصدر للفوضى أو التضليل.