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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة: زيارة ولي العهد السعودي تعزز التنسيق العربي لمواجهة تحديات المنطقة وتؤكد صلابة الشراكة الاستراتيجية

مصر والسعودية
مصر والسعودية

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى مصر، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية السعودية، وتجسد قوة ومتانة الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

زيارة ولي العهد السعودي لمصر

وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن مصر والسعودية تمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يساهم في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مضيفا أن المباحثات بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم جهود التنمية في البلدين.

ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إلى أن حجم الإمكانات والفرص المتاحة أمام القطاعين العام والخاص في مصر والسعودية يسمح بمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، وهو ما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، وزيادة التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والسياحة والخدمات، فضلًا عن دعم حركة التجارة والاستفادة من المزايا والإمكانات التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

مصر والسعودية تمتلكان تاريخًا طويلًا من التعاون

وأوضح الجوهري، أن أهمية الزيارة لا تقتصر على الملفات الثنائية، وإنما تمتد إلى القضايا العربية والإقليمية، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات تتطلب تنسيقًا عربيًا مكثفًا وتوافقًا في الرؤى، مؤكدًا أن التشاور المصري السعودي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح العربية.

وذكر الجوهري، أن مصر والسعودية تمتلكان تاريخًا طويلًا من التعاون والتنسيق، وأن العلاقات بين البلدين تجاوزت الإطار الرسمي لتصبح نموذجًا راسخًا للعلاقات بين الأشقاء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا الرصيد التاريخي وتحويله إلى مزيد من المشروعات والشراكات التي تعود بالنفع على الشعبين المصري والسعودي.

وأكد أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس حرص قيادتي البلدين على مواصلة تطوير العلاقات المصرية السعودية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

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