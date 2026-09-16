قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا
الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا
الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة
أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه
الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان
في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات
7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر
الأول من نوعه بالمنطقة.. «مدبولي» يتابع ترتيبات استضافة اجتماع الأعمال مع المنتدى الاقتصادي العالمي
مفتي الجمهورية يتسلم دعوة من مبعوث وزير الشئون الدينية الإندونيسي لحضور مؤتمر دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الإفتاء: النقاب ليس واجبا.. ويجوز للمرأة كشف وجهها أمام من تشاء

النقاب
النقاب
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم كشف الوجه أمام بعض الأقارب، منهم أبناء عمها أو خالها أو زوج أختها.

هل ارتداء النقاب فرض على المرأة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أنه على قول كثير من الفقهاء بأن النقاب ليس واجبًا، فإنه يجوز للمرأة كشف وجهها أمام من تشاء وارتداء النقاب متى شاءت، مؤكدًا أن الأمر في هذه الحالة يرجع إليها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن كشف الوجه أمام هؤلاء الأقارب جائز ولا حرج فيه، قائلًا: "الأمر جائز إن شاء الله".

أمين الإفتاء: ارتداء النقاب أو عدم ارتدائه لا يُعد معيارًا للالتزام أو التقوى

وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكّد أن النقاب ليس فرضًا ولا سنة، مشددًا على أن ارتداءه أو عدم ارتدائه لا يُعد معيارًا للالتزام أو التقوى، ولا يجوز إلصاق تهم المعصية أو الحرمان من الرزق بمن يرفضه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال من فتاة تُدعى حبيبة من الجيزة، سألت: هل رفض الأم أو الأخ ارتداء ابنتهم للنقاب يعد وقوفًا ضد طاعة الله، وقد يؤدي إلى ضيق الحال أو قلة الرزق؟، أن الحجاب الشرعي الواجب على المرأة المسلمة هو ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين، وفقًا لرأي جمهور العلماء، ومنهم السادة الحنفية الذين أجازوا كشف القدمين أيضًا. أما تغطية الوجه والكفين، فهي ليست فرضًا ولا سنة، بل أمر متعلق بالعادات والتقاليد.

وأضاف: "لو كانت المرأة قد ارتدت النقاب ظنًا منها أنه من الفرائض، وأن من يمنعها منه يعارض طاعة الله، فإن هذا الفهم خاطئ وغير دقيق، بل وقد يؤدي إلى التشدد والتنطع في الدين، وهو أمر مرفوض شرعًا".

وتابع: "في مصر، العرف السائد هو كشف الوجه، ولا يصح اتهام من يسير على هذا العرف بأنه مخالف للدين، بل العكس، السادة المالكية كرهوا تغطية الوجه إن خالفت عادة المجتمع، واعتبروها من لباس الشهرة".

وحذر من نظرة "الاحتكار الديني" التي يقع فيها البعض، قائلًا: "بعض الناس يعتقدون أن رأيهم هو الدين، وأن من خالفهم مخطئ أو فاسق، وهذا من فقه القول الواحد، وليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو تحكيم للرأي لا يستند إلى علم ولا فقه".
وقال: "لا يجوز ربط التزام الآخرين أو رزقهم برفضهم لارتداء النقاب، فهذا فكر مغلوط، ولا علاقة له بصحيح الدين، ويجب الحذر من الانسياق وراء هذا النوع من التفكير غير السديد".

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء النقاب النقاب ليس واجبا هل ارتداء النقاب فرض على المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

ساندي

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

بالصور

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

روبوتات تتولى ركن سيارات المسافرين في مطار جاتويك بلندن

روبوتات تتولى ركن سيارات
روبوتات تتولى ركن سيارات
روبوتات تتولى ركن سيارات

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد