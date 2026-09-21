بوسي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. صور

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة بوسي

خطفت بوسي الأنظار بإطلالة مميزة وغير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأخضر الفاتح واتسم التصميم بالنقوشات و التطريزات المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

أنتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك الفاتح، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي على شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.