شوبير يشيد بسياسة حسام حسن: النزول بأعمار لاعبي منتخب مصر مهم جدًا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بسياسة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في اختيار اللاعبين، مؤكدًا أن الاعتماد على العناصر الشابة ومنحها فرصة التواجد مع المنتخب يمثل خطوة مهمة لمستقبل الكرة المصرية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن عمر فايد انضم إلى قائمة منتخب مصر بدلا من حمدي فتحي، بعد إصابة الأخير، مشيدًا بقرار الجهاز الفني باستدعاء اللاعب الشاب.

وأوضح: «عمر فايد دخل مكان حمدي فتحي بعد إصابته في قائمة منتخبنا الوطني، حاجة جميلة من الجهاز الفني أن ولادنا الصغيرين يكونوا موجودين معانا، وحاجة جميلة كمان لعمر فايد وتشجيع للاعب».

وأضاف: «على فكرة بتفرق جدًا لما بتكون أنت محترف صغير في دولة أوروبية ويجيلك استدعاء لمنتخب بلدك، بتفرق جدًا جدًا»، مشيرًا إلى أن استدعاء اللاعب لتمثيل منتخب بلاده يمثل دفعة معنوية كبيرة له خلال مسيرته الاحترافية.

وأبدى شوبير إعجابه بسياسة حسام حسن في أكثر من ملف، وعلى رأسها منح الفرصة للاعبين صغار السن، إلى جانب بحث الجهاز الفني عن لاعبين من أصول مختلفة يمكنهم تمثيل منتخب مصر.

وقال: «عاجبني جدًا سياسة حسام حسن في كذا حاجة، أولًا النزول بالسن مهم جدًا جدًا، يبقى عندنا أعمار صغيرة، وقصة المجنسين اللي بيدور عليهم عشان يضمهم للمنتخب».

كما أشاد شوبير بالتنوع في اختيارات حسام حسن للاعبي المنتخب، مؤكدًا أن قائمة الفراعنة لم تعد تقتصر على لاعبي الأهلي والزمالك وعدد محدود من المحترفين.

وأوضح: «كمان التنوع بين الأندية في اختيار اللاعيبة، إحنا جه علينا فترة بنعد كام واحد من الأهلي وكام واحد من الزمالك ومعاهم 2 ولا 3 محترفين، دلوقت بتلاقي من بيراميدز ومن زد وسيراميكا وكتير من الأندية لاعيبة موجودين».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن هذا التنوع يمكن أن يمثل حافزًا للاعبين في مختلف الأندية، خاصة مع ظهور عدد من هذه العناصر في الاستحقاقات الكبرى، متمنيًا أن يواصل الجهاز الفني منح الفرص للاعبين المميزين من مختلف الأندية.