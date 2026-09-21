"البحرين المركزي": تغطية إصدار بقيمة 70 مليون دينار من أذونات الخزانة الحكومية

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أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم /الاثنين/ تغطية الإصدار رقم 2140 (ISIN BH0007995572) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا الإصدار - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"- 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فـي 23 سبتمبر 2026 وتنتهي في 23 ديسمبر 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.50% مقارنة بسعر الفائدة 5.36% للإصدار السابق بتاريخ 16 سبتمبر 2026.

و بلغ معدل سعر الخصم 98.629% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.617% علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 169%.ز فيما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.