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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بتكلفة نصف مليون جنيه.. «حماة الوطن» يطور ملعب مدرسة «أبو بكر الصديق» بالمنيا

ملعب مدرسة «أبو بكر الصديق»
ملعب مدرسة «أبو بكر الصديق»

بدأ حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والمجتمعية،التي تستهدف دعم المؤسسات التعليمية ورفع كفاءة المدارس الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها تنجيل ملعب مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية البيهو التابعة للإدارة التعليمية بسمالوط، بتكلفة تصل إلى نصف مليون جنيه.

وتأتي أعمال تنجيل الملعب ضمن خطة الحزب للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، من خلال تنفيذ مشروعات ذات مردود مباشر على المواطنين، بالتوازي مع دعم جهود تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية أكثر أمانًا للطلاب.

 خطة صيانة الأبنية التعليمية

وتعد مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية من المدارس المدرجة ضمن خطة صيانة الأبنية التعليمية باعتبارها من المدارس الأكثر احتياجًا، فيما يستهدف المشروع رفع كفاءة الملعب وتوفير مساحة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية للطلاب، بما يدعم تحسين البيئة التعليمية داخل المدرسة.

ويرتبط المشروع كذلك بجهود نشر نموذج «المدارس الآمنة» التابع لمنظمة إنقاذ الطفل بمحافظة المنيا، والذي يستهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويشجع على ممارسة الأنشطة المدرسية.

ومن المقرر أن يشهد افتتاح الملعب حضور محافظ المنيا و قيادات حزب حماة الوطن بالمحافظة في مقدمتهم المهندس حلمي جاويش عضو  الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ  و ابن قرية البيهو، وذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الحزب بالمحافظة بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.


ويأتي هذا التحرك تأكيدًا لما تشدد عليه دائمًا قيادات الأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، بقيادة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب علاء مكادي، أمين الحزب بمحافظة المنيا، من أهمية تعزيز الدور المجتمعي للحزب وتوجيه المبادرات والجهود الخدمية إلى الملفات الأكثر احتياجًا، بما يدعم المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ويؤكد الحزب أن المشاركة في احتفالات أكتوبر لا تقتصر على الفعاليات الاحتفالية، وإنما تمتد إلى تنفيذ أعمال ومبادرات ملموسة تخدم المواطنين، وتترجم قيم الانتماء والعمل والبناء إلى مشروعات على أرض الواقع، لاسيما في القطاعات المرتبطة بالتعليم ورعاية النشء.

حماة الوطن أبو بكر الصديق محافظة المنيا رفع كفاءة المدارس الأكثر المؤسسات التعليمية

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