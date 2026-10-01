الدفاع الروسية: استهداف مركز بيانات وسفينة تحمل شحنات عسكرية لصالح قوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت مركز بيانات "هوستينج يو إيه" في أوديسا، الذي كان يستخدم لمعالجة المعلومات الاستخباراتية والخدمية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتيك"، اليوم الخميس، أنه تم استهداف مركز "رينتا لوجستيكس" للنقل واللوجستيات في كييف، وسفينة شحن جاف كانت تحمل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشورنومورسك.

وأشارت إلى أن قواتها تستهدف البنى التحتية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، للحد من قدراتها العسكرية والاقتصادية.