الدفاع الروسية : استهداف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدف بطائرات مسيرة سفينة شحن تنقل شحنات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ميناء أوديسا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " "تواصل القوات المسلحة الروسية ضرب مرافق البنى التحتية للمواني الأوكرانية والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "الليلة الماضية، نتيجة لضربة جوية مسيرة على معبر بحري شرق مدينة أوديسا، أصيبت سفينة شحن تنقل معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه تم استهداف مركز لوجستي لشركة "نوفايا بوتشتا" الأوكرانية في مدينة تشورنومورسك، ومركز بيانات في أوديسا، بواسطة طائرات مسيرة من طراز "غيران".

وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنين والبنية التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.