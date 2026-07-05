البنك المركزي: ارتفاع المركز المالي للبنوك لـ 24.9 تريليون جنيه في مارس الماضي

ارتفع حجم المركز المالي للبنوك بنهاية مارس الماضي إلي 26.9 تريليون جنيه بعد أن كان 24.92 تريليون جنيه في فبراير السابق له مقابل 24.51 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.

وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفعت الأصول النقدية للبنوك في مارس السابق مسجلة 204.6 مليار جنيه مقابل 174.6 مليار جنيه في فبراير 2026 ومقارنة بـ166.242 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وسجل إجمالي الأوراق المالية واستثمارات في أذون الخزانة بقيمة تبلغ 8.62 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 8.145 تريليون جنيه في فبراير 2026 ومقارنة بنحو 7.81 تريليون جنيه في يناير الماضي.

ووصل سعر أرصدة البنوك في مصر 3 تريليونات جنيه مقابل 2.601 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ2.8 تريليون جنيه في يناير 2026.

وصل حجم أرصدة البنوك في الخارج إلي 1.8 تريليون جنيه في مارس الماضي بعد أن كانت 1.1.73 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ1.96 تريليون جنيه في يناير 2026.

وسجلت الأصول الأخري 1.9 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 1.47 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ1.05 تريليون جنيه في يناير الماضي.