نائب: احترام الدول يُصنع بقوة الشعوب ووحدتها

أدان النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، ما شهدته مباراة مصر والأرجنتين من مظاهر عنصرية، مؤكدًا أن تلك التصرفات تمثل سلوكًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والروح الرياضية التي يجب أن تسود جميع المنافسات الدولية.

وقال إمام، في تصريح صحفي، إن احترام الدول لا يتحقق بالشعارات، وإنما بقوتها ووحدة شعبها وقدرتها على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مكانتها سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا وثقافيًا وعسكريًا.

وأضاف أن هذه الواقعة يجب أن تكون دافعًا لكل المصريين لمزيد من التكاتف والعمل والإنتاج، مؤكدًا أن الشعوب القوية هي التي تفرض احترامها على العالم، وأن الدولة الموحدة لا يستطيع أحد أن ينتقص من مكانتها أو يقلل من شأنها.

ودعا عضو مجلس النواب أبناء الشعب المصري إلى التمسك بقيم الوحدة والانتماء، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، والفخر بالحضارة المصرية العريقة وما تشهده البلاد من جهود متواصلة لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها.

واختتم النائب إيهاب إمام تصريحه بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل دولة عظيمة بحضارتها وشعبها، وأن مسؤولية الجميع هي مواصلة العمل من أجل بناء دولة قوية وحديثة، بما يعزز مكانتها الرائدة بين دول العالم، ويجعل اسمها محل احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.