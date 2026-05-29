العراق يدين استهداف الكويت ويشدد على رفض جميع الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة

أ ش أ

أعرب العراق عن إدانته لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا رفضه لجميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

وشدد العراق - وفق بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم /الجمعة/ - على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد؛ بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا ضرورة اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات.

كما أكدت الوزارة دعم جمهورية العراق لجميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف، والعمل على التوصل إلى حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

ك ف