أستاذ علوم سياسية: زيارة نتنياهو لترامب حددت ساعة الصفر والتحضير لبنك أهداف دقيق

قال الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في شؤون الأمن الإقليمي والدولي، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن زيارة بروتوكولية، بل استهدفت تحديد ما وصفه بـ"ساعة الصفر" وأدوات تنفيذ مخطط عسكري محتمل.



وأوضح "الشحات" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن ما جرى يعكس فكرة "الخداع الاستراتيجي"، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية تتشابه مع ما حدث خلال فترة الـ12 يومًا السابقة، والتي شهدت تحركات مكثفة سبقت تطورات ميدانية لافتة.



وأضاف أن حجم الحشد العسكري الذي تم رصده لا يمكن تفسيره إلا في إطار التحضير لعملية عسكرية موسعة، لافتًا إلى أن إطالة فترة التجهيز كانت تهدف إلى تحديد "بنك الأهداف" بدقة، وهو ما بدا واضحًا منذ اليوم الأول لاندلاع العمليات.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن النجاح اللافت في الضربات الأولى يكشف عن استعداد واسع النطاق، واختراق استخباراتي مؤثر، إلى جانب تحرك تكنولوجي متقدم واستخدام وسائل الحرب الحديثة لإحداث تأثير سريع ومباشر، مؤكدًا أن أحد أبرز الأهداف المحتملة كان إضعاف أو إسقاط النظام، مع دراسة وتوقع ردود الفعل من الجانب الإيراني.