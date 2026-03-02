تأجيل استئناف المتهمين على ارتكاب فعل فاضح أعلى المحور لـ 30 مارس

قررت محكمة جنح شمال الجيزة، تأجيل استئناف المتهمين بارتكاب الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو على حكم حبسهم سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف، وإلزام المتهمين بإعطاء للمدعى بالحق المدنى مصور الفيديو 100 ألف جنيه تعويض ،لجلسة 30 مارس الجارى.

وكشف أحد المتهمين انه مرتبط عاطفيا بإحدى الفتيات التى كانت برفقته فى السيارة، وأثناء سيرهم فى الطريق حضنته، ولكن فوجى بشخص يقود سيارته ويقوم بتصويرهم اثناء سيرهم فى طريق محور 26 يوليو، بينما اعترف مصور الفيديو بتصوير المتهمين بسبب خوفه ارتكابهم حادث بالطريق بسبب الفعل الفاضح.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدى على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهى الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالى، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.