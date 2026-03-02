قرار عاجل بشأن البلوجر وعد في قضية الفيديوهات الفاضحة والمخدرات

رفضت المحكمة المختصة استئناف البلوجر وعد على حبسها وقررت استمرار الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة بأكتوبر ، تحقيقات موسعة مع البلوجر وعد الشهيرة بـ"وعد يا وعيد" عقب إلقاء القبض عليها بسبب بث محتوى فاضح وعثر بحوزتها على مواد مخدرة "حشيش".

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول نشاط المتهمة وقررت إرسال عينة من المخدرات المضبوطة بحوزتها إلى المعامل الكيماوية بالطب الشرعي لفحصها.

وقررت حبس البلوجر وعد 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بث محتوى خادش للحياء وتعاطي مواد مخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت التلفظ بألفاظ مسيئة وأداء حركات تتنافى مع القيم المجتمعية.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول، تبين من فحصه احتواؤه على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي.

وأقرت المتهمة بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وبحيازتها المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.