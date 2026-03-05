ضياء السيد: الأهلي صعب يعوض وسام أبو علي والموضوع دمه تقيل

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن النادى الأهلى صعب يعوض وسام أبو على بعد رحيله إلى الدورى الأمريكى مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك صعب المهمة على المهاجمين المتواجدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال ضياء السيد فى تصريحات إذاعية: "الأهلي قبل وسام أبو علي مش عارف يجيب مهاجم.. وبعد وسام مش عارف..الموضوع دمه تقيل"

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز

يستعد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز التي يسعي من خلالها لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع زد إف سي في الجولة التاسعة عشر بهدف لكل فريق.



تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة العشرين من الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 بإستاد الجبل الأخضر ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت فهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.