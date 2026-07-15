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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطر الحريق يهدد سيارات كيا وهيونداي ونصائح بركنها خارج المنزل

استدعاء هيونداي وكيا
استدعاء هيونداي وكيا
عزة عاطف

أطلقت مجموعتا "هيونداي" وشقيقتها “كيا” الكوريتان حملة استدعاء استباقية طارئة ومحدودة لعام 2026 الحالي بالأسواق، تستهدف فحص واستبدال حزم البطاريات عالية الجهد لعدد محدود من سياراتها الكهربائية الفاخرة. 

وجاء هذا التحرك اللوجستي الصارم عقب الكشف الفني عن عيب تصنيعي في خلايا بطاريات الليثيوم-أيون قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي داخلي مفاجئ يتطور إلى نشوب حريق مادي في حوض المحرك أو أسفل الهيكل، سواء كانت السيارة قيد الحركة على الطرق السريعة أو متوقفة تمامًا في حالة سكون داخل المرآب.

وعلى الرغم من الأثر الإعلامي الواسع الذي تثيره قضايا حرائق السيارات الكهربائية عادة بالأسواق، إلا أن الاستدعاء الحالي يتميز بحجمه اللوجستي الصغير للغاية ماديًا؛ إذ لا يغطي سوى 14 سيارة فقط في الولايات المتحدة جرى تجميعها خلال فترات محددة. 

ومع ذلك، فضلت السجلات الهندسية للشركتين التدخل السريع والجاف لحسم المشكلة برمجياً وماديًا قبل تفاقمها كإجراء أمان حاسم لحماية المستهلكين وسمعة علاماتهما التجارية الكهربائية بالأسواق.

الخلل المصنعي في محاذاة الأقطاب الكهربائية من المورد الكوري

تعود جذور الأزمة الفنية الحالية ماديًا إلى تقارير الجودة الواردة من المورد الكوري الجنوبي الشهير للبطاريات "إس كيه أون" (SK On) لعام 2026 الحالي. 

وأظهرت تحقيقات السلامة وجود عيب لوجستي ميكانيكي أثناء عمليات تصنيع الخلايا، تمثل في "عدم محاذاة الأقطاب الكهربائية" (Misaligned Electrodes) داخل الخلايا الفردية لبعض الوحدات.

يتسبب هذا التفاوت المادي والإنتاجي الدقيق في إمكانية حدوث تلامس غير مقصود للمكونات الداخلية للخلية، مما يؤدي فوريًا إلى حدوث ماس كهربائي قصير (Internal Short Circuit) داخل خلايا الجهد العالي. 

وتزداد خطورة هذا السلوك الكيميائي أثناء عمليات الشحن السريع المستمر بالتيار المباشر (DC) أو التحميل الحركي الزائد على الطرق؛ حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل إلى مرحلة الهروب الحراري (Thermal Runaway) التي تعني اشتعال النيران تلقائيًا دون سابق إنذار بالأسواق.

الطرازات المتأثرة بدقة وتوصيات الأمان الوقائية

تتوزع المركبات الـ 14 المتضررة من هذا الاستدعاء في الأسواق العالمية بين العلامتين التجاريتين كالتالي. 

وتأتي في جانب هيونداي سيارات الأيقونة الكهربائية "هيونداي آيونيك 5" (Ioniq 5) موديلات عامي 2023 و2024. 

أما في جانب كيا فيشمل الاستدعاء سيارات الكروس أوفر الرياضية "كيا EV6" موديلات الفترة من 2022 وحتى 2024، بالإضافة إلى سيارة عائلية واحدة فقط من الطراز الفاخر الجديد كليًا "كيا EV9" موديل عام 2024.

أصدرت كيا وهيونداي لعام 2026 الحالي حزمة توصيات تشغيلية عاجلة وجافة للملاك لحين قيام التوكيلات المعتمدة باستدعاء السيارات رسميًا واستبدال موديولات وخلايا البطاريات المعيبة بالكامل مجانًا. 

وتقضي التوجيهات بضرورة إيقاف شحن السيارة عند حد 80% فقط كحد أقصى (State of Charge) لتقليل الضغط والجهد الكيميائي على الخلايا، مع تشديد لوجستي قاطع على ضرورة ركن هذه السيارات خارج المباني السكنية وفي مساحات مفتوحة وبعيدة ماديًا عن الهياكل الخرسانية أو السيارات الأخرى لتفادي امتداد النيران في حال حدوث أي اشتعال مفاجئ بالأسواق.

التدابير الاحترازية للمستهلكين في مصر والشرق الأوسط

على الصعيد المحلي بالأسواق العربية ومصر، تشهد طرازات هيونداي آيونيك 5 وكيا EV6 انتشارًا متزايدًا عبر بوابات الاستيراد الشخصي والمناطق الحرة لعام 2026 الحالي. 

وبالرغم من محدودية هذا الاستدعاء ماديًا وانحصاره رسميًا في بضع سيارات محددة الأرقام، إلا أن التواجد المشترك لنفس منظومة ومصانع تجميع بطاريات (E-GMP) مع المورد الكوري يستدعي الحذر من الملاك بالمنطقة.

ينصح خبراء صيانة السيارات الكهربائية في مصر المستهلكين بضرورة التواصل الفوري مع فنيي الاستيراد أو استخدام المواقع الرسمية للشركات للتحقق من أرقام الشاسيه (VIN) لسياراتهم. ويجب التأكد ماديًا من عدم تبعية بطارية المركبة لنفس خطوط الإنتاج المتضررة لتجنب أي مخاطر حريق، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة بمصر خلال شهور الصيف لعام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.

استدعاء هيونداي Ioniq 5 بطاريات هيونداي صيانة كيا أسعار السيارات الكهربائية بطاريات SK On لعام 2026

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