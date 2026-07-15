قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
الإجراءات والأوراق المطلوبة.. كيفية تقديم طلب العلاج على نفقة الدولة
"ستحترق في غزة داخل دبابة".. متظاهر حريدي يشتبك مع جندي إسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة مهندس ميكانيكا بهيئة النقل العام
أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر.. كرتونة البيض ترتفع أكثر من 5 جنيهات والمكرونة تتراجع
مدرب إنجلترا : أتمنى إصابة ميسي بنزلة برد وعدم مشاركته.. البرغوث قاتل صامت
الصحة تطلق المرحلة الثانية لعيادات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
للمرة الثانية.. قصة رضا البحراوي مع الاعتزال
الصحة: إنجاز 15 مشروعًا لرفع كفاءة البنية التحتية للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال 2025
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين
عون: الحقد لا يبني دولة أو مؤسسات بل يدمرها.. ويطالب شعبه بهذا الأمر
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان: حق الطريق.. اغتنام الإجازة الصيفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل مشروع الذاكرة الرقمية لدار الإفتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مذكرة التعاون الموقعة مع دار الإفتاء المصرية لإطلاق مشروع "الذاكرة الرقمية" تستهدف توثيق التراث الإفتائي المصري، وحفظ وثائقه وسجلاته التاريخية بالاعتماد على أحدث تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح زايد، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مكتبة الإسكندرية ستقدم الدعم الفني للمشروع، مستفيدة من خبرتها في إنشاء المنصات الرقمية، بما يسهم في حفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين وفق الضوابط التي تقررها دار الإفتاء.

وأضاف أن المشروع سيدعم البحث العلمي من خلال توفير قاعدة معرفية تضم آلاف الفتاوى والوثائق، بما يساعد الباحثين على دراسة تطور القضايا المجتمعية والفكرية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث وإعداد المواد العلمية دون المساس بدور المفتي في إصدار الفتوى.

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية الذاكرة الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-7-2026

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

ترشيحاتنا

ريان شرقي

ريان شرقي: عدم مواجهة منافس قوي مبكرا في البطولة أثر علينا.. وخسرنا أمام أنفسنا

نادي المغرب الفاسي يعلن انتهاء عقد مدربه الإسباني بابلو فرانكو

نادي المغرب الفاسي يعلن انتهاء عقد مدربه الإسباني بابلو فرانكو

تريزيجيه

فرج عامر: رحيل تريزيجيه يذكرني بخسارة وسام أبو علي.. والأهلي لم يعوضه حتى الآن

بالصور

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟
هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس
كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

وداعًا حبيبة الملايين.. إيقاف إنتاج أشهر سيارة لكزس للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد