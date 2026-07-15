مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل مشروع الذاكرة الرقمية لدار الإفتاء

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مذكرة التعاون الموقعة مع دار الإفتاء المصرية لإطلاق مشروع "الذاكرة الرقمية" تستهدف توثيق التراث الإفتائي المصري، وحفظ وثائقه وسجلاته التاريخية بالاعتماد على أحدث تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح زايد، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مكتبة الإسكندرية ستقدم الدعم الفني للمشروع، مستفيدة من خبرتها في إنشاء المنصات الرقمية، بما يسهم في حفظ الوثائق وإتاحتها للباحثين وفق الضوابط التي تقررها دار الإفتاء.

وأضاف أن المشروع سيدعم البحث العلمي من خلال توفير قاعدة معرفية تضم آلاف الفتاوى والوثائق، بما يساعد الباحثين على دراسة تطور القضايا المجتمعية والفكرية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث وإعداد المواد العلمية دون المساس بدور المفتي في إصدار الفتوى.