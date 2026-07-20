المجلس القومي للطفولة يطلق حملة أهلا بالصيف في الإسكندرية

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، حملة "أهلاً بالصيف" بمحافظة الإسكندرية، والتي تمتد فعالياتها خلال الفترة من 19 يوليو وحتى 17 سبتمبر 2026. وتأتي هذه الحملة تحت رعاية محافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الوطنية الشريكة والجهات التنفيذية، وذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز حماية الأطفال ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم، واستثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

وستُنفذ الحملة في مجموعة من المواقع الحيوية بالمحافظة، ومنها الشواطئ العامة، ومكتبة الإسكندرية، ومراكز الشباب والأندية، والحدائق والمتنزهات، واستاد الإسكندرية، وقصور الثقافة، والمعسكرات الصيفية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال والأسر. وتستهدف الحملة الأطفال والنشء في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، بالإضافة إلى الأسر، من خلال تقديم أنشطة تتناسب مع مختلف المراحل العمرية، مع التأكيد على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الفعاليات، وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية.

وشهدت فعاليات إطلاق الحملة مشاركة متميزة من الأطفال وسفراء الطفولة القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة من مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد والوادي الجديد. ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على إشراك الأطفال من كافة المحافظات والمناطق الحدودية في الأنشطة المنفذة، بما يضمن تعزيز اندماجهم في المبادرات الوطنية الشاملة التي تستهدف تنمية قدراتهم وبناء وعيهم وثقافتهم.

وفي كلمتها خلال الفعالية، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن حملة "أهلاً بالصيف" تأتي تحت مظلة مبادرة المجلس "زرع... حصد"، انطلاقًا من إيمان المجلس الراسخ بأن حماية الأطفال مسؤولية وطنية ومجتمعية مستمرة، وأن الإجازة الصيفية تمثل فرصة حقيقية لبناء الشخصية، واكتشاف المواهب الواعدة، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز ثقافة الحماية والوعي لدى النشء، قائلة: «نزرع الوعي اليوم لنحصد غدًا جيلًا يحمي وطنه ويبني مستقبله، وإن مشاركة الأطفال اليوم من مختلف المحافظات هي رسالة واضحة تؤكد أن أطفال مصر أينما كانوا يحظون بالاهتمام والرعاية الكاملة».

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي أن الأطفال هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن ما يتم غرسه في نفوسهم اليوم من قيم نبيلة، وما يُتاح لهم من فرص حقيقية للتعلم والإبداع والمشاركة، هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة المصرية. وأشارت إلى أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق ببناء الإنسان المصري، واضعة الطفل في قلب عملية التنمية الشاملة باعتباره حجر الأساس للجمهورية الجديدة.

وأوضحت رئيسة المجلس أن المجلس يواصل، بوصفه الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل والأم، جهوده الدؤوبة في تنسيق السياسات الوطنية، وتعزيز منظومة الحماية الشاملة، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تنفيذيًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكرت أن الحملة ستنفذ على مدار فصل الصيف من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة التوعوية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوعيتهم بمختلف المخاطر المحيطة بهم، وفي مقدمتها مخاطر العنف والاستغلال والحوادث والاستخدام غير الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الدكتورة سحر السنباطي على أن حماية الأطفال لا تتحقق بالقوانين والتشريعات وحدها، وإنما تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، وكافة مؤسسات الدولة، مشيدة بالشراكة المثمرة والتعاون البنّاء مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والهلال الأحمر المصري، وكافة الشركاء والجهات الداعمة لإنجاح هذه الحملة.

وفي ختام كلمتها، وجهت رئيسة المجلس رسالة مباشرة إلى الأطفال دعتهم فيها إلى استثمار طاقتهم خلال الإجازة الصيفية في التعلم، والابتكار، وممارسة الرياضة، والقراءة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بصورة آمنة ومسؤولة. كما وجهت رسالة إلى الأسر المصرية أكدت فيها أن الحوار الفعال والاحتواء والقدوة الحسنة والمتابعة الواعية تمثل الركائز الأساسية لبناء جيل واثق بنفسه، معتز بوطنه، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل، داعية الجميع إلى جعل هذا الصيف موسمًا حقيقيًا لزرع الوعي وبناء الشخصية، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وانتماءً وقدرة على المشاركة في بناء الوطن الغالي.

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعمهم المستمر والمتواصل لرسالة المجلس، واختصت بالشكر الدكتور كرم ملاك لما يقدمه من رؤية متميزة وخبرة رفيعة في توظيف الإبداع والفنون المختلفة لخدمة قضايا الطفولة. وتوجهت بالشكر أيضًا إلى فريق عمل المجلس، وإلى فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية برئاسة الأستاذة أميمة الشيخ، وإلى جميع الزملاء والمتطوعين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا ومخلصًا حتى يخرج هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة واللائقة.

وخلال كلمته؛ رحب المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية برئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة والقائمين على الحملة، مشيدًا بدور المجلس القومي للطفولة والامومة فرع الاسكندريةومقررتة اميمة الشيخ في حماية الأطفال ورعاية الأسرة المصرية، ومؤكدًا أن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الوطن. كما أشار إلى اهتمام الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري ودعم استقرار الأسرة، من خلال العديد من المبادرات والسياسات الوطنية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن نجاح منظومة حماية الطفل يعتمد على تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة، مثمنًا التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومديرية التربية والتعليم، وجامعة الإسكندرية، والجامعة التكنولوجية ببرج العرب، بما يسهم في إعداد أجيال واعية وقادرة على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

كما رحب محافظ الإسكندرية بالأطفال المشاركين، وخاصة أبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد، مؤكدًا أن الإسكندرية ستظل مدينة تحتضن جميع أبناء مصر، ومجددًا دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف رعاية الأطفال، وتعزيز حقوقهم، وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.