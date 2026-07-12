المجلس القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج طفلتين بالقاهرة وقنا

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين بمحافظتي القاهرة وقنا، وذلك بعد تلقي بلاغين عبر خط نجدة الطفل (16000) قبل ساعات من موعد إتمام الزواج.

وقال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز إن البلاغين وردا من منطقة البساتين بالقاهرة ومدينة فرشوط بمحافظة قنا، حيث تحركت فرق الحماية فورًا للتحقق من المعلومات، قبل إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة لوقف الواقعتين.

وأوضح أن إحدى الطفلتين تبلغ من العمر 15 عامًا، بينما تبلغ الأخرى 17 عامًا، مشيرًا إلى أن الطفلتين أنكرتا أمام جهات التحقيق وجود زواج، وأكدتا أن الأمر لا يتجاوز الخطبة، رغم توافر معلومات لدى المجلس تشير إلى وجود ترتيبات لإتمام الزواج.

وأضاف أن النيابة العامة حصلت على تعهدات من أولياء الأمور بعدم إتمام الزواج، فيما سيواصل المجلس متابعة الحالتين بصورة مستمرة للتأكد من عدم مخالفة هذه التعهدات أو إتمام الزواج بشكل غير رسمي.

وأكد على أن زواج الأطفال لا يزال يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل، لما يسببه من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وتعليمية، مطالبًا بسرعة إقرار مشروع قانون يجرّم زواج الأطفال ويوقع عقوبات رادعة على كل من يشارك في إتمامه، بمن في ذلك أولياء الأمور والمأذونون، مشيرًا إلى أن مصر لا تمتلك حتى الآن قانونًا مستقلًا يجرّم زواج الأطفال، وأن التعامل مع هذه الوقائع يتم حاليًا وفق المادة (96) من قانون الطفل باعتبارها من حالات تعريض الطفل للخطر.