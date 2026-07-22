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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الجيش الأردني على استهداف العقبة بصواريخ إيرانية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت، اليوم، 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة، حيث تعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.

وصرّح المصدر بحسب الإعلام الأردني بأن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأشار المصدر إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.

الأردن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الدفاعات الجوية الأردنية صواريخ إيرانية

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