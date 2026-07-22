إطلاق صفارات الإنذار في العقبة جنوب الأردن

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة العقبة جنوب الأردن، لتنبيه المواطنين بوجود تهديد، فيما دعت الجهات المختصة إلى الالتزام بالتعليمات والبقاء في أماكن آمنة لحين الإعلان عن زوال الخطر.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة التأهب التي تشهدها المملكة على خلفية التوترات الإقليمية، حيث تتابع الأجهزة المختصة الأوضاع الأمنية بشكل مستمر، وترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وشهد الأردن، خلال الأيام الماضية، تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق عقب رصد أجسام طائرة في الأجواء، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة استمرارها في حماية الأجواء الأردنية والتعامل مع أي تهديدات بكل حزم.