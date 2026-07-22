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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسهم إيرباص تقفز بأكثر من 5% بدعم إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو

أسهم إيرباص تقفز بأكثر من 5% بدعم إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو
أسهم إيرباص تقفز بأكثر من 5% بدعم إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو
أ ش أ

 قفزت أسهم شركة إيرباص للطيران بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، بعدما أعلنت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار)، إلى جانب الكشف عن أهداف مالية جديدة متوسطة الأجل تتضمن مضاعفة أرباحها التشغيلية تقريبًا بحلول عام 2029.

وإعادة شراء الأسهم (Share Buyback) تعني أن الشركة تستخدم جزءا من أموالها لشراء أسهمها المتداولة في السوق من المستثمرين.

وتستهدف الشركة وفق شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية، تحقيق أرباح تشغيلية معدلة قبل الفوائد والضرائب تتراوح بين 12 و13 مليار يورو في عام 2029، مقارنة مع 7.13 مليار يورو سجلتها في العام الماضي، وهو مستوى يتجاوز أيضًا هدفها البالغ 7.5 مليار يورو لعام 2026.

وقال كريستوف مينارد، المحلل لدى دويتشه بنك، في مذكرة للمستثمرين إن "المفاجأة الإيجابية تمثلت في إعلان برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات يورو يمتد على ثلاث سنوات".

وتتوقع إيرباص أن يحقق قطاع الطائرات التجارية، الذي يمثل النشاط الرئيسي للشركة، أرباحًا تشغيلية تقارب 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، كما أبدت تفاؤلًا بشأن وتيرة تسليم الطائرات خلال السنوات المقبلة.

ورغم بداية العام البطيئة نتيجة اختناقات سلاسل التوريد وتأخر تسليم المحركات، نجحت الشركة في تسريع عمليات التسليم لاحقا، لترتفع تسليمات النصف الأول من العام بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبها، قالت جيه بي مورجان إن إيرباص "قدمت جميع العناصر التي كنا نرى أنها ضرورية لدعم ارتفاع السهم"، في إشارة إلى الأهداف المالية الجديدة وبرنامج إعادة شراء الأسهم.

وأبقت إيرباص على توقعاتها لعام 2026 دون تغيير، والتي تتضمن زيادة تسليمات الطائرات التجارية بنسبة 10% لتصل إلى 870 طائرة.

وعقب الإعلان عن الخطة الجديدة، ارتفع سهم إيرباص بنحو 3.4% خلال التعاملات، مسجلا أعلى مستوياته خلال الجلسة.

وتعكس الأهداف المالية الجديدة ثقة إيرباص في استمرار قوة الطلب العالمي على الطائرات التجارية خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بتحسن أوضاع سلاسل التوريد وزيادة وتيرة الإنتاج والتسليم، بما يدعم نمو الأرباح وتعزيز العائد للمساهمين.

أسهم شركة إيرباص للطيران الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات الأسهم Share Buyback

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