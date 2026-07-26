ننشر اسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمنطقة المنوفية

هنأ الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي بمنطقة المنوفية الأزهرية، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى منطقة المنوفية الأزهرية، بمناسبة تفوقهم المشرف وحصولهم على المراكز الأولى في نتائج العام الدراسي 2025/2026.

وأكدا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به طلاب الأزهر الشريف من جد واجتهاد وتميز علمي، ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في مستقبلهم العلمي والعملي.

وأشادت قيادات المنطقة بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الامتحانات بمنطقة المنوفية الأزهرية برئاسة عبد الله يوسف عجلان، مدير إدارة الامتحانات، وجميع أعضاء الإدارة والعاملين بها، لما قدموه من عمل دؤوب وأداء متميز اتسم بالدقة والانضباط في إدارة أعمال الامتحانات، بما أسهم في إنجازها وإعلان النتائج بصورة مشرفة تليق بالأزهر الشريف.

وجاءت قائمة أسماء الاوائل بالثانوية الأزهرية بمحافظة المنوفية كالتالي:

أولًا: أوائل القسم العلمي

مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف – معهد فتيات طنبشا.

أنس تامر كرم عبد الجليل السيد – معهد أشمون.

رحمة محمد شبل عبد الرحمن القط – معهد فتيات دراجيل.

أنس فتحي عبد العزيز عبد المجيد القط – معهد دراجيل.

زياد أسامة أبو المزيد السرحه – معهد زنرقان.

عمر علي رمضان عطية السيد – معهد ساقية أبو شعرة.

كريم بهاء الدين فتحي محمد شهاب الدين – معهد منوف.

ثانيًا: أوائل القسم الأدبي (المبصرون)

رفيدة عوني عبد الغفور عبد الفتاح عوض – معهد فتيات زاوية رزين.

إيمان خيري عبد الرازق الخير عطا – معهد فتيات زاوية رزين.

آيات خيري علي محمد يوسف – معهد فتيات جريس.

ياسمين عبد الحفيظ عبد الحكيم عوض – معهد فتيات منوف.

خلود رأفت صابر عبد السميع طعيمة – معهد فتيات شما (الشيخ رجب محمود).

رقية أحمد محمد بيومي زهران – معهد فتيات ساقية أبو شعرة.

مصطفى سامي عبد الخالق عبد السيد الآد – معهد طهواي.

ثالثًا: أوائل القسم الأدبي (ذوو البصائر)

محمد أحمد محمد أحمد أبو شيشة – معهد شبين الكوم.

مازن محمد عبد اللطيف عبد الجليل عمار – معهد طهواي السادات.

أحمد عبد الناصر خليل إبراهيم خليل – معهد طهواي.

وتقدمت قيادات منطقة المنوفية الأزهرية بخالص التهنئة إلى أولياء الأمور، وإدارات المعاهد الأزهرية، والمعلمين؛ تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة في رعاية أبنائنا الطلاب ودعمهم حتى حققوا هذا التفوق المشرف، مؤكدين أن هذا النجاح هو ثمرة الجد والاجتهاد والإخلاص، وتكامل الأدوار بين الطالب وولي الأمر والمعلم وإدارة المعهد.