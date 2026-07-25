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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فستان كاجوال.. كارولين عزمي تستعرض جمالها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
نهى هجرس

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

تفاصيل إطلاله كارولين عزمي 

وتألقت كارولين عزمي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون البني ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تكشف جمالها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها 

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي 

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