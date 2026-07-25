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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والجهاز التنفسي؟

الجهاز التنفسي
الجهاز التنفسي
نهى هجرس

تعرف الرطوبة بأنها كمية الماء الموجودة في الهواء المحيط بنا، وتُقاس كنسبة مئوية، زيادة الرطوبة عن الحد الطبيعي تُشكل مشكلة، كما أن نقصها قد يُسبب مشاكل صحية أيضًا، تتراوح المستويات المثلى للرطوبة بين 40 و60%، للرطوبة تأثير بالغ على العديد من أجهزة الجسم، وخاصة الجهاز التنفسي، والدماغ، والجلد، والكليتين، والعينين. دعونا نرى كيف يمكن أن تُؤدي مستويات الرطوبة المختلفة إلى مشاكل صحية متنوعة.

 تأثير الرطوبة العالية على صحتنا

يعتمد نمو مسببات الأمراض المحمولة جوًا بشكل أساسي على الرطوبة، وارتفاعها يعني ازدياد هذه الميكروبات التي تزيد من فرص إصابتها لنا، يمكن أن تؤثر الرطوبة العالية سلبًا على الرئتين بشكل خاص، وإذا كنت تعاني من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، فقد تتفاقم الأعراض، لذا، يجب أن يكون الحفاظ على سلامتك وبرودة منزلك أولوية. 

تشمل بعض المشكلات الصحية الأخرى الشائعة في الصيف ضربة الشمس، والتشنجات، والمشاكل الجلدية، والإرهاق، والحساسية، كما يمكن أن تزيد جراثيم العفن وعث الغبار الموجودة في منازلنا وفراشنا من حدة هذه المشكلات، ولا يسلم الجهاز الهضمي أيضًا من هذه التأثيرات، حيث تزداد احتمالية الإصابة بالإسهال، وعسر الهضم، والجفاف، وحرقة المعدة، نظرًا لبطء عملية الهضم بشكل ملحوظ في هذا الوقت

تأثير انخفاض الرطوبة على صحتنا

تأثير انخفاض الرطوبة يعني هواءً أكثر جفافًا، مما قد يُسبب مشاكل أخرى مثل التهاب العينين، وحكة الجلد، وغيرها من المشاكل الجلدية، تنخفض مستويات الرطوبة بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، وقد يؤدي جفاف الهواء إلى بقاء الفيروسات المحمولة جوًا وعدم موتها، مما يُسبب تفشي الإنفلونزا الشتوية، قد تشعر بجفاف شديد في عينيك واحمرارهما، لذا قد يصف لك الطبيب قطرات للعين، كما أن حكة الجلد وجفافه قد يؤثران على حياتك اليومية، لذا احرص على ترطيب بشرتك جيدًا، قد يؤثر انخفاض الرطوبة على المعدة، مُسببًا انتفاخًا وإمساكًا، وقد تفقد شهيتك أيضًا

الرطوبة تأثير الرطوبة العالية على القلب الجهاز التنفسي تأثير الرطوبة على الصحة

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