بإطلالة ملفتة.. بوسي تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

إطلالة بوسي

خطفت بوسي الأنظار بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بأكمام مكشوفة، تميز بقماش لامع بالكامل، ما منحها مظهرًا أنيقًا وجذابًا.

وانتعلت حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي أكملت إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بوسي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا ارتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.