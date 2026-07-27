حسين عيسى: الدولة حريصة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، صباح اليوم، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته للمحافظة، التي تتضمن تفقد عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، ومتابعة جهود دعم النشاط الصناعي والاستثماري بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات الإنتاجية التي تتمتع بها، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التشغيل، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور اللواء محمد شعير سكرتير عام محافظة الغربية.

وأشاد الدكتور حسين عيسى، على الجهود المتواصلة للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية بمختلف المحافظات، وتعزيز دور الصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التوسع في الإنتاج وتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة تمثل ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها محافظة الغربية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية للمحافظة، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم مسار التنمية الاقتصادية بها.

وأوضح أن مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يمثل أحد أهم محاور المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي، بما يعكس حجم وأهمية الشركة في منظومة تحديث وتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأكد أن أعمال التطوير تستهدف إحداث نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية للشركة، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في صناعة الغزل والنسيج، وفي مقدمتها القطن المصري.

وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي تحديات أمام المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب المتابعة المستمرة للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، رحب اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالدكتور حسين عيسى، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز مسار التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم ركائز النمو، مشيرًا إلى أن الغربية بما تمتلكه من قاعدة صناعية عريقة ومناطق إنتاجية متنوعة تمضي بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة بيئة أعمال قادرة على دعم الإنتاج والتوسع الصناعي.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير كل سبل الدعم اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، ويعزز تنافسية الصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.