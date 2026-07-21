مجلس الوزراء السعودي يؤكد اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمن المملكة و سفنها

أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ماضية في اتخاذ الإجراءات الحازمة واللازمة لحماية أمنها ومصالحها، وضمان سلامة سفنها في ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة، ولا سيما التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الحيوية.

ويأتي الموقف السعودي في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا على خلفية تهديدات جماعة الحوثيين في اليمن للملاحة المرتبطة بالمملكة، إذ أعلنت الجماعة في 20 يوليو 2026 ما وصفته بحظر أو حصار بحري يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية، في خطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وردت السعودية على هذه التهديدات بالتأكيد على حقها في حماية سفنها ومصالحها، بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اتخاذ وتنفيذ إجراءات عملياتية حازمة وصارمة، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف حماية السفن البحرية في مضيق باب المندب.

وتعكس التطورات الأخيرة تصاعد المخاوف بشأن أمن خطوط الملاحة في المنطقة، في ظل أهمية باب المندب باعتباره أحد الممرات البحرية الرئيسية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، فيما يمكن لأي اضطراب في حركة السفن عبره أن ينعكس على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.

ويأتي هذا التصعيد أيضًا في سياق أوسع من التوترات الإقليمية، بعدما أدانت وزارة الخارجية السعودية في 12 يوليو 2026 تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية، معتبرة أنها تهدد أمن وحرية الملاحة، إلى جانب استمرار الهجمات التي قالت الرياض إنها تستهدف عددًا من دول الخليج والمنطقة.

ويؤكد الموقف السعودي أن حماية الأمن الوطني وسلامة الملاحة تمثلان أولوية، مع التشديد على أن المملكة ستتعامل بحزم مع أي تهديدات تستهدف أراضيها أو سفنها أو مصالحها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة التوترات العسكرية وتأثيرها على أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.