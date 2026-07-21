ارتفاع عائدات صادرات أوغندا بنسبة 13% على أساس سنوي في مايو بدعم من الذهب والتبغ

ارتفعت عائدات صادرات أوغندا بنحو 13% خلال مايو المنصرم، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بزيادة إيرادات صادرات الذهب والتبغ.

وأوضحت وزارة المالية الأوغندية - في تقرير نقلته شبكة سي إن بي سي أفريقيا - أن عائدات الصادرات ارتفعت إلى 1.34 مليار دولار في مايو 2026، مقابل 1.19 مليار دولار في مايو 2025.

وأشار إلى أن النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات صادرات الذهب، إذ قفزت قيمة شحنات الذهب بنسبة 67.7% لتصل إلى 814.78 مليون دولار خلال مايو، نتيجة زيادة أحجام الصادرات وارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس خلال الفترة نفسها.

وتعد أوغندا مركزًا إقليميًا لمعالجة الذهب، ويُمثل الذهب، إلى جانب البن، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.