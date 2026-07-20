وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال وزير الداخلية، في برقيته، "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو المجيدة، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وأضاف "تُجسد هذه الذكرى الوطنية الخالدة المعنى الحقيقي للفداء.. من أجل الدفاع عن الحق فى الاستقلال وتقرير المصير.. ويتجدد في احتفالنا بها في كل عام، الدافع لمواصلة التكامل والتكاتف المؤسسي؛ لتحقيق أهدافنا الوطنية مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات؛ لتبقى مصر الكنانة بفضل ربها وعطاء أبنائها.. وطنًا أبيًا قادرًا على صناعة حاضره والتخطيط لمستقبل مشرق للأجيال القادمة".