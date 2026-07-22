مجلس الوزراء يوافق على تأسيس 7 شركات جديدة للفوسفات والتنمية العمرانية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت)، وذلك لمدة عام يبدأ من 1/7/2026 وحتى 30/6/2027، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.

اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بالموافقة على عدد 7 طلبات تأسيس لشركات جديدة، وزيادة بعض المساهمات في شركات قائمة؛ حيث طلبت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الموافقة للشركة المصرية للثروات التعدينية على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى "شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات".

كما طلبت شركة فوسفات مصر الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى شركة "إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م"، بينما طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية زيادة رأسمال شركة "السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية"، والتي يساهم فيها الجهاز بنسبة 50%، وشركة السويدي إلكتريك بنسبة 49%، وشركة صلب مصر (المملوكة للجهاز) بنسبة 1%، بالإضافة إلى نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود من خلال شركة "طاقة عربية" بالاستحواذ على 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة المؤسسة تحت اسم " كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية".

كما تضمنت الطلبات أيضا، طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموافقة على قيام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية (التابعة للشركة القابضة) بتأسيس شركة جديدة ذات مسئولية محدودة بالشراكة مع شركة "سدين للتطوير العقاري (شركة سعودية)"، وطلبت الشركة القابضة للتشييد والتعمير أيضا الموافقة على زيادة رأسمال شركة "جنوب الوادي للتنمية".

وشملت الطلبات كذلك، طلب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026، لإجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، للوقوف على الوضع البيئي للمنطقة، وذلك لمدة عام، وذلك بما يسمح بالانتهاء من الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق يراعي الاعتبارات البيئية والدولية، ويضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية والصون ومتطلبات التنمية المستدامة.