بيان توضيحي صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

في إطار متابعة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محطة مياه الفقاعي بمحافظة بني سويف، توضح الشركة أنه عقب المعاينة على الطبيعة، تبين حدوث تصدع بممشى الصيانة الخاص بماسورة مأخذ المحطة على نهر النيل، وليس انهيارًا لكوبري كما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى خروج مأخذ المحطة من الخدمة، وتوقف المحطة مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وعلى الفور، تم تنفيذ مأخذ عائم كحل مؤقت، وإجراء تجارب التشغيل اللازمة للتأكد من كفاءة التشغيل وسلامة المنظومة، وتمت إعادة تشغيل المحطة وانتظام ضخ المياه بصورة طبيعية.

وتهيب الشركة القابضة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم تداول معلومات أو صور غير موثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة للحصول على المعلومات الصحيحة.