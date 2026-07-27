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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنة الجندي تفوز ببرونزية فردي السيدات في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث

جنه الجندي
جنه الجندي
عبدالله هشام

توجت جنة الجندي لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات ببطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة والمقامة بمدينة كاوناس في ليتوانيا خلال الفترة من 22 وحتى 29 يوليو الجاري.

واحرزت جنة الجندي الميدالية البرونزية بعد تحقيقها 1463 نقطة وجاءت خلف البولندية مالجورزاتا كاربونيك التي توجت بالذهبية برصيد 1473 نقطة والسويسرية كاتارينا جورت التي فازت بالفضية برصيد 1465 نقطة.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشاركته في البطولة بالحصول على الميدالية الفضية  في منافسات تتابع زوجي السيدات والتي حققها الثنائي المصري المكون من غزل محمود ومريم عبد الناصر في بطولة العالم للشباب -17 عام.

وتضم بعثة منتخب الشباب تحت 17؛ عمرو شمس رئيسًا، واللاعبين كل من: مؤمن محمد، زياد احمد، ياسين الشربيني، محمد عبد الجليل، عبد الله سامح، محمد اشرف، مهند سامي
واللاعبات: غزل ابراهيم، نور اسلام، جودي وليد، مريم عبد الناصر، ميران محمود

وتضم بعثة منتخب الناشئين تحت 21: أنس عبد السلام رئيسًا، واللاعبين كلًا من: "محمد حاتم، عمر عامر، سيف سليمان، أحمد عبد الحميد، محمد عادل، يوسف بيومي، حسن عاطف
واللاعبات: جنا عطيه، جنه الجندي، زينة عامر، سارة عمرو، عالية عنايت.

ويرافق بعثة مصر في البطولة "ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة - إسلام حامد مدير فني، أحمد عامر مدير فني سلاح - مؤمن سيد مدير فني سلاح - أحمد يحي مدير فني موانع - الدكتورة داليا علي علاج طبيعي وإصابات ملاعب.

المنتخب الوطني للخماسي خماسي الحديث بطولة العالم للناشئين جنة الجندي منتخب مصر

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