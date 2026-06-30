غداً.. انقطاع المياه عن حي المنشية القبلية بمركز ببا لمدة 6 ساعات

تعلن شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف إنقطاع المياه عن حي المنشية القبلية بمركز ببا، يوم الأربعاء الموافق 2026/7/1 من الساعة 2 ظهراً حتي الساعة 8 مساءً لمدة 6 ساعات، وذلك لوجود إصلاح بخط 16 بوصة grb خط طرد محطة رفع صرف صحي ببا 1 و تحويل مسار خط 6 بوصه بلاستيك بالمنشية القبلية بمركز ببا .





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وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827